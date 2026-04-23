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Matosinhos
Recluso sofre ferimentos ligeiros em incêndio na prisão de Santa Cruz do Bispo
23 abr, 2026 - 23:17 • Lusa
Fonte do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo diz desconhecer as circunstâncias em que o fogo ocorreu.
Um incêndio no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, causou esta quinta-feira ferimentos ligeiros num recluso, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de Matosinhos-Leça.
O alerta foi dado pela 19h26, para um incêndio na área masculina daquele estabelecimento prisional, acrescentou a fonte, que afirmou desconhecer as circunstâncias em que o fogo ocorreu.
Segundo a mesma fonte, o ferido foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.
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Fonte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) adiantou à Lusa, pelas 22h30, "um inimputável, internado na Clínica de Psiquiatra e Saúde Mental do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (masculino) pegou fogo ao colchão da sua cela que ardeu parcialmente".
"O internado que ativou o incêndio foi deslocado, por precaução, a hospital do SNS, uma vez que havia inalado fumo", pode ler-se numa nota enviada à Lusa.
De acordo com a DGRSP, o "foco de incêndio foi extinto com os meios próprios do estabelecimento, tendo sido chamados os bombeiros por precaução".
"A ocorrência foi resolvida tendo sido rapidamente retomada a rotina do estabelecimento", acrescentou a mesma fonte.
Fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto tinha indicado à Lusa que o incêndio foi dado como extinto às 19h51.
A GNR foi chamada ao local.
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