Recluso sofre ferimentos ligeiros em incêndio na prisão de Santa Cruz do Bispo

Um incêndio no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, causou esta quinta-feira ferimentos ligeiros num recluso, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de Matosinhos-Leça.

O alerta foi dado pela 19h26, para um incêndio na área masculina daquele estabelecimento prisional, acrescentou a fonte, que afirmou desconhecer as circunstâncias em que o fogo ocorreu.

Segundo a mesma fonte, o ferido foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

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Fonte da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) adiantou à Lusa, pelas 22h30, "um inimputável, internado na Clínica de Psiquiatra e Saúde Mental do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (masculino) pegou fogo ao colchão da sua cela que ardeu parcialmente".

"O internado que ativou o incêndio foi deslocado, por precaução, a hospital do SNS, uma vez que havia inalado fumo", pode ler-se numa nota enviada à Lusa.

De acordo com a DGRSP, o "foco de incêndio foi extinto com os meios próprios do estabelecimento, tendo sido chamados os bombeiros por precaução".

"A ocorrência foi resolvida tendo sido rapidamente retomada a rotina do estabelecimento", acrescentou a mesma fonte.

Fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto tinha indicado à Lusa que o incêndio foi dado como extinto às 19h51.

A GNR foi chamada ao local.