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Rede de droga usava Telegram: suspeito procurado pela Estónia detido em Lisboa

23 abr, 2026 - 10:43 • Olímpia Mairos

Suspeito de 28 anos liderava rede internacional que operava através do Telegram e poderá enfrentar até 15 anos de prisão.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Lisboa, um cidadão estrangeiro de 28 anos, procurado pelas autoridades da Estónia por tráfico de estupefacientes.

Segundo comunicado da PJ, a detenção foi realizada através da Unidade de Informação Criminal, na sequência de um mandado de detenção europeu (MDE) emitido pelas autoridades judiciais estónias.

“O suspeito desempenhou um papel de liderança e coordenação na criação de uma rede criminosa dedicada ao tráfico de droga”, refere a PJ

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De acordo com a investigação, o homem terá atuado entre meados de 2025 e fevereiro de 2026, período durante o qual a rede terá movimentado grandes quantidades de várias drogas, incluindo anfetaminas, cannabis, haxixe, cetamina, cocaína, MDMA, LSD e cogumelos alucinogénios.

“Os produtos estupefacientes eram manuseados e vendidos através da aplicação Telegram, sob instruções do detido”, acrescenta a PJ.

As autoridades indicam ainda que, caso venha a ser condenado na Estónia, o suspeito poderá enfrentar uma pena até 15 anos de prisão.

O detido será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

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