Sindicato diz não ser aceitável responsabilizar técnicos pelo desfecho da greve do INEM

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) considerou esta quinta-feira inaceitável que esses profissionais sejam responsabilizados pelo desfecho da greve de 2024 no INEM, alegando que a gestão da paralisação foi incompetente e, provavelmente, negligente.

"Não é aceitável afirmar que os responsáveis pelo triste desfecho da greve sejam os técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH), ao afirmar que tiveram falhas deontológicas graves", defendeu Rui Lázaro na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao INEM, referindo-se ao presidente do instituto, Luís Mendes Cabral.

No final de março, quando foi ouvido na CPI, Luís Mendes Cabral que ainda não presidia ao INEM aquando da greve no final de 2024 - considerou que houve "uma falha deontológica grave" durante essa paralisação dos TEPH às horas extraordinárias, afirmando que o instituto "pura e simplesmente deixou de atender as chamadas".

"Eu já fiz estas declarações uma vez, fui criticado por as ter feito, mas acho que houve uma falha deontológica grave", salientou Luís Mendes Cabral na altura, para quem, na área da saúde, há limites que não podem ser ultrapassados, independentemente das reivindicações laborais.

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Na audição desta quinta-feira, a segunda do STEPH na CPI, Rui Lázaro defendeu que "está mais do que demonstrado" que os TEPH apenas exerceram o seu direito legal à greve e que a gestão desta paralisação às horas extraordinárias "foi incompetente, ignorante e, provavelmente, negligente".

Rui Lázaro alegou ainda que "foi colocada em causa a representatividade" do STEPH, argumentando que o sindicato aumentou 200% o número de sócios nos cinco anos da atual direção, representando "como sócios mais de 60% do universo" dos técnicos do INEM.