Sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Um sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter foi sentido esta quinta-feira de madrugada na ilha Terceira, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o abalo foi registado às 0h20 locais e teve epicentro a cerca de 12 quilómetros a este-nordeste de Santa Cruz, município de Praia Vitória.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

Num coumunicado, o IPMA disse que o sismo "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) nas freguesias de Lajes e Praia da Vitória (Santa Cruz)".

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Na intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", segundo o IPMA.

Já na intensidade V, considera forte, os sismos são sentidos fora de casa, pode ser avaliada a direção do movimento, pequenos objetos deslocam-se ou são derrubados, as portas oscilam e os quadros movem-se.

Os Açores registaram mais de 20 mil sismos em 2025, dos quais 148 foram sentidos pela população, segundo uma carta de sismicidade divulgada na quarta-feira pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

O CIVISA acrescentou que o elevado número de sismos sentidos “é justificado pela atividade sísmica registada no vulcão de Santa Bárbara”, na ilha Terceira.

Desde junho de 2022 que a atividade sísmica no Vulcão de Santa Bárbara se encontra “acima dos valores normais de referência”.

O nível de alerta do Vulcão de Santa Bárbara, que se encontra atualmente em V2 (sistema vulcânico em fase de instabilidade), já foi elevado para V3 (sistema vulcânico em fase de reativação), em junho de 2024 e em novembro de 2025, devido ao incremento da atividade sísmica e à deteção de deformação crustal.

O sismo de maior magnitude sentido na região em 2025 ocorreu no dia 2 de agosto, na zona sismogénica da Falha Glória, com epicentro a cerca de 119 quilómetros de Santa Maria.

Com uma magnitude de 5,5 na escala de Richter, foi sentido no concelho de Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, e no concelho da Povoação, na ilha de São Miguel.