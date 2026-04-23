Situação inédita: provas de Matemática seguem por correio para o Ministério da Educação

É uma situação inédita: a prova componente escrita da prova-ensaio de Matemática realizada esta quinta-feira é enviada por correio para o Ministério da Educação.

Ao que a Renascença apurou, a orientação chegou às escolas na manhã desta quinta-feira quando os alunos do 9º ano estavam a fazer a prova-ensaio de Matemática, que tem como objetivo testar o formato digital.

De recordar que o transporte deste tipo de provas tem sido feito pela GNR para garantir a segurança e o secretismo de todo o processo.

Este período de provas-ensaio aplicadas aos alunos do Ensino Básico chega, assim, ao fim com esta situação insólita, com as provas-ensaio a serem remetidas para o Ministério da Educação por correio, em envelope inviolável.