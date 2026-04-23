Técnico de sangue detido em Coimbra por suspeitas de contaminação e peculato

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, deteve em Coimbra um técnico ligado ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), suspeito da prática de vários crimes, incluindo peculato e corrupção de substâncias medicinais.

Segundo comunicado da PJ, a operação decorreu na quarta-feira e incluiu a execução de mandados de busca no organismo público onde o suspeito trabalha, bem como nas suas residências e viaturas.

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De acordo com a autoridade, “em causa poderá estar a contaminação dos componentes sanguíneos produzidos”, uma vez que o homem “subtraía e manipulava indevidamente lâminas novas e usadas de conexão estéril para tubuladuras, utilizadas em equipamentos de produção de produtos sanguíneos (pools de plaquetas)”.

A investigação teve início em janeiro deste ano, na sequência de uma denúncia feita pelo próprio IPST, o que permitiu às autoridades reunir indícios da alegada atividade ilícita.

No âmbito das diligências realizadas, a PJ revelou que “foram apreendidos significativos elementos probatórios relacionados com a atividade ilícita em causa”, reforçando a consistência da investigação.

O detido, de 66 anos, será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Coimbra, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Coimbra.