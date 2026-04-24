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Autarca defende que transportes grátis devem ser concertados e garantir equidade entre municípios

24 abr, 2026 - 13:51 • Lusa

Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira não explicou, contudo, como funcionaria esse formato de financiamento nem deu resposta a outros pedidos de esclarecimento.

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O presidente da Câmara de Santa Maria da Feira defendeu hoje que políticas como a da autarquia portuense, que aprovou para residentes transportes gratuito na Área Metropolitana do Porto (AMP), devem ser "concertadas e financiadas" pelos concelhos e Estado.

É essa a reação de Amadeu Albergaria à medida a ser implementada pelo social-democrata Pedro Duarte, que, enquanto presidente da Câmara do Porto e também do Conselho Metropolitano, vai investir 20,5 milhões de euros anualmente para permitir aos habitantes do seu município deslocações gratuitas nos transportes coletivos dos 17 concelhos da Área Metropolitana.

Questionado pela Lusa quanto ao tema, Amadeu Albergaria -- que, além de autarca da Feira, é ainda vice-presidente do Conselho Metropolitano, também pelo PSD -- respondeu por email: "Saudamos a iniciativa da Câmara Municipal do Porto, mas defendemos que políticas desta natureza devem ser concertadas e financiadas pela Área Metropolitana e o Estado Central, garantindo equidade entre municípios e sustentabilidade do sistema a médio e longo prazo".

O autarca não explicou, contudo, como funcionaria esse formato de financiamento nem deu resposta a outros pedidos de esclarecimento.

Sobre o mesmo assunto, o presidente da Câmara de Gondomar, o socialista Luís Filipe Araújo, defendeu quinta-feira que a medida do Porto, ao beneficiar apenas munícipes desse concelho, é "suscetível (...) de gerar assimetrias entre municípios" da Área Metropolitana.

Propondo uma reflexão conjunta sobre a estratégia de eventual transporte gratuito em todo o território metropolitano, o autarca acrescentou: "Consideramos que este tema deve ser analisado de forma articulada entre os diferentes municípios e as entidades competentes, procurando soluções equilibradas, financeiramente sustentáveis e justas para todo o território metropolitano, sem prejuízo da autonomia de cada município nas decisões que venha a tomar".

Já em Gaia, o PS (partido na oposição) considerou hoje que o saldo de gerência de 92 milhões de euros da câmara municipal chega para dar transportes públicos gratuitos a todos os gaiense.

A proposta esta semana aprovada pelo executivo PSD/CDS-PP/IL liderado por Pedro Duarte prevê a implementação de "um título tarifário integrado, associado ao Cartão Porto, com âmbito territorial equivalente ao Passe Metropolitano Andante e acesso aos serviços de transporte público nele integrados".

O contrato da Câmara do Porto com a Transportes Metropolitanos do Porto terá "efeitos financeiros e operacionais a 1 de julho de 2026 ou na data do visto ou da declaração de conformidade do Tribunal de Contas, se posterior".

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