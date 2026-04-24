Colisão faz um morto e um ferido grave na A2 em Almodôvar

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida com gravidade numa colisão entre dois automóveis ocorrida esta sexta-feira na autoestrada 2 (A2), na zona de Almodôvar, distrito de Beja, estando o trânsito cortado, informou a Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 19h13, ocorreu ao quilómetro 209 da A2, no sentido sul-norte.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse que a A2 foi cortada ao trânsito, por volta das 20h00, entre os nós de São Bartolomeu de Messines e Almodóvar para o helicóptero do INEM aterrar no local.

As operações de socorro mobilizaram um total de 21 operacionais dos Bombeiros de São Bartolomeu de Messines, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), concessionária, GNR e Cruz Vermelha Portuguesa, apoiados por nove veículos e um helicóptero.

Entre as viaturas mobilizadas, está a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde.



