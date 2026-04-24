Conferência debate inclusão de trabalhadores com mais de 55 anos no uso de Inteligência Artificial

O Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP) realiza esta segunda-feira uma conferência sobre a digitalização e o uso de Inteligência Artificial (IA) no mercado de trabalho, especialmente focada na inclusão de pessoas acima dos 55 anos.

O evento, intitulado “IA e Digitalização no trabalho: competências, inclusão e responsabilidade com foco nos trabalhadores 55+”, pretende "reunir decisores políticos, responsáveis institucionais e especialistas das áreas da saúde, recursos humanos, gestão e tecnologia, entre outras, para debater o impacto da digitalização e da inteligência artificial nas pessoas, no trabalho e nas desigualdades sociais".

À Renascença, Anabela Mesquita, professora do ISCAP e elemento da comissão de organização, a conferência quer chamar diferentes áreas da sociedade para "não só apresentarem as suas ideias, mas também criarmos um espaço de discussão aberta e refletirmos sobre o que está a acontecer".

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A vontade é de encontrar soluções para ajudar trabalhadores acima dos 55 anos a integrarem-se melhor num mercado de trabalho em rápida transformação.

"Não é um evento que pessoas que passam só para fazer breves comunicações. Queremos criar espaços de debate público para todos refletirem sobre este tema que nos preocupa a todos", indica.

Estas pessoas necessitam de ser ajudadas, até porque quem tem acima de 50 anos ainda vai continuar no trabalho mais 16 anos e os seus contributos vão continuar a ser úteis.

"Têm um capital intelectual que é necessário aproveitar. Têm uma experiência de vida que é necessário rentabilizar e que os jovens não têm ainda", defende.

Mas também os mais jovens estão a ser afetados por esta mudança tecnológica frenética. E a IA "está a acelerar este processo de uma forma que nunca foi vista anteriormente".

Anabela Mesquita aponta que "os alunos entram no primeiro ano e não se sabe se quando saírem no terceiro ano a profissão vai existir da mesma maneira".