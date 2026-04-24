Governo admite constrangimentos no controlo de fronteiras no aeroporto de Lisboa

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, admitiu na quinta-feira, em Lisboa, que existem "alguns constrangimentos do ponto de vista informático" no controlo de fronteiras no aeroporto de Lisboa, mas assegurou que o país está seguro.

"O que nós estamos aqui a encontrar é alguns constrangimentos do ponto de vista informático. É evidente que temos aqui constrangimentos e obstáculos que têm vindo a ser detetados e que estão a ser desconstruídos", disse o ministro aos jornalistas, no final da cerimónia de militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) que terminaram o curso de trânsito, na Escola da Guarda, em Queluz.

Em dezembro de 2025, uma equipa da Comissão Europeia fez uma visita surpresa aos aeroportos do Porto e de Lisboa e detetou "deficiências graves" no controlo de fronteiras na capital, segundo o relatório agora conhecido.

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Os tempos de espera excessivos e a ausência de verificações na saída de passageiros foram algumas das falhas identificadas.