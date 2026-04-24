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Governo admite constrangimentos no controlo de fronteiras no aeroporto de Lisboa

24 abr, 2026 - 00:05 • Lusa

Em dezembro de 2025, uma equipa da Comissão Europeia fez uma visita surpresa aos aeroportos do Porto e de Lisboa e detetou "deficiências graves" no controlo de fronteiras na capital, segundo o relatório agora conhecido.

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O ministro da Administração Interna, Luís Neves, admitiu na quinta-feira, em Lisboa, que existem "alguns constrangimentos do ponto de vista informático" no controlo de fronteiras no aeroporto de Lisboa, mas assegurou que o país está seguro.

"O que nós estamos aqui a encontrar é alguns constrangimentos do ponto de vista informático. É evidente que temos aqui constrangimentos e obstáculos que têm vindo a ser detetados e que estão a ser desconstruídos", disse o ministro aos jornalistas, no final da cerimónia de militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) que terminaram o curso de trânsito, na Escola da Guarda, em Queluz.

Em dezembro de 2025, uma equipa da Comissão Europeia fez uma visita surpresa aos aeroportos do Porto e de Lisboa e detetou "deficiências graves" no controlo de fronteiras na capital, segundo o relatório agora conhecido.

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Os tempos de espera excessivos e a ausência de verificações na saída de passageiros foram algumas das falhas identificadas.

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Luís Neves indicou que há dados dos passageiros que por vezes não são recolhidos, mas que não colocam em causa a segurança do país porque os passageiros são identificados.

O ministro da Administração Interna adiantou que já há melhorias e que existem equipamentos que em dezembro não funcionavam e que agora já estão operacionais.

"Estamos confiantes e estamos à procura de soluções. Algumas delas, relativamente à avaliação de dezembro, já foram ultrapassadas", disse o ministro da Administração Interna.

O relatório de Bruxelas pediu a adoção de medidas corretivas "o mais rapidamente possível", com prazos que terminam na próxima quinta-feira.

De acordo com o documento, estas falhas "têm ou podem ter, a curto e médio prazo, um impacto negativo significativo noutros Estados-membros" e representam "um elevado risco de segurança" para o espaço Schengen, a zona de livre circulação na Europa que inclui 29 países.

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