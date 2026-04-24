PJ apreende uma tonelada de cocaína escondida em açúcar e detém três suspeitos

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, apreendeu cerca de uma tonelada de cocaína e deteve três homens de nacionalidade portuguesa e brasileira, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga por via marítima.

Em comunicado, a PJ refere que a operação, realizada com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira, decorreu nas últimas semanas e culminou na apreensão efetuada na zona do Baixo Minho e no Porto de Leixões.

Segundo a autoridade, a investigação teve origem num inquérito aberto no final de 2025 por “crimes de tráfico de estupefacientes agravado (por via marítima), associação criminosa e branqueamento de capitais”, envolvendo uma aparente atividade económica de sociedades comerciais constituídas em Portugal.

Droga escondida em açúcar

Durante a operação “White Sugar”, foram intercetados e fiscalizados 10 contentores provenientes da América do Sul, onde a droga se encontrava dissimulada.

De acordo com a PJ, a cocaína, “em elevado estado de pureza, encontrava-se dissimulada entre várias centenas de sacos de açúcar de 50 quilos”, estratégia utilizada para tentar iludir as autoridades.

A polícia sublinha que esta é “a maior quantidade de cocaína apreendida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga”.

Rede atuava após desalfandegamento

Após o processo de desalfandegamento, os contentores eram encaminhados para um armazém da empresa importadora.

Segundo o comunicado, o objetivo era que aí fosse “retirado e/ou reencaminhado o mencionado produto estupefaciente”, indicando a existência de uma estrutura organizada para distribuição da droga.

Os três suspeitos detidos serão presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação. O inquérito é dirigido pelo DIAP de Vila Nova de Famalicão.

A Polícia Judiciária anunciou ainda a realização de uma conferência de imprensa no Departamento de Investigação Criminal de Braga, esta tarde, para prestar mais esclarecimentos sobre a operação.