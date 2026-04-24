- Noticiário das 13h
- 24 abr, 2026
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Operação “White Sugar”
PJ apreende uma tonelada de cocaína escondida em açúcar e detém três suspeitos
24 abr, 2026 - 12:45 • Olímpia Mairos
Operação “White Sugar” no Porto de Leixões desmantela esquema de tráfico internacional com droga vinda da América do Sul.
A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, apreendeu cerca de uma tonelada de cocaína e deteve três homens de nacionalidade portuguesa e brasileira, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga por via marítima.
Em comunicado, a PJ refere que a operação, realizada com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira, decorreu nas últimas semanas e culminou na apreensão efetuada na zona do Baixo Minho e no Porto de Leixões.
Segundo a autoridade, a investigação teve origem num inquérito aberto no final de 2025 por “crimes de tráfico de estupefacientes agravado (por via marítima), associação criminosa e branqueamento de capitais”, envolvendo uma aparente atividade económica de sociedades comerciais constituídas em Portugal.
Droga escondida em açúcar
Durante a operação “White Sugar”, foram intercetados e fiscalizados 10 contentores provenientes da América do Sul, onde a droga se encontrava dissimulada.
De acordo com a PJ, a cocaína, “em elevado estado de pureza, encontrava-se dissimulada entre várias centenas de sacos de açúcar de 50 quilos”, estratégia utilizada para tentar iludir as autoridades.
A polícia sublinha que esta é “a maior quantidade de cocaína apreendida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga”.
Rede atuava após desalfandegamento
Após o processo de desalfandegamento, os contentores eram encaminhados para um armazém da empresa importadora.
Segundo o comunicado, o objetivo era que aí fosse “retirado e/ou reencaminhado o mencionado produto estupefaciente”, indicando a existência de uma estrutura organizada para distribuição da droga.
Os três suspeitos detidos serão presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação. O inquérito é dirigido pelo DIAP de Vila Nova de Famalicão.
A Polícia Judiciária anunciou ainda a realização de uma conferência de imprensa no Departamento de Investigação Criminal de Braga, esta tarde, para prestar mais esclarecimentos sobre a operação.
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