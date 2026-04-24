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Vila Nova de Famalicão
PJ detém suspeito que usou isqueiro para atear fogo por vingança
24 abr, 2026 - 14:20 • Olímpia Mairos
Suspeito de 34 anos terá agido por vingança, provocando danos avultados e risco para moradores; ficou sujeito a apresentações semanais e proibição de contactos.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 34 anos, suspeito de atear um incêndio numa habitação na freguesia de Vilarinho das Cambas, em Vila Nova de Famalicão, no passado dia 10 de abril.
Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal de Braga refere que a detenção foi efetuada “fora de flagrante delito”, após diligências que permitiram reunir “sólidos elementos probatórios” contra o suspeito.
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De acordo com a PJ, o homem “introduzindo-se ilegitimamente no logradouro de uma habitação”, enquanto os moradores se encontravam no interior, e ateado fogo a vários objetos, nomeadamente “um sofá, uma mesa e duas botijas de gás”, recorrendo a um isqueiro e a um recipiente com líquido inflamável.
“As ações terão sido motivadas por razões de vingança”, indica a PJ, sublinhando que o incêndio provocou “avultados danos materiais” e criou “perigo de propagação ao interior da habitação”, colocando em risco a vida e a integridade física dos dois ocupantes.
Após o crime, o suspeito colocou-se em fuga, tendo sido posteriormente localizado e detido pela PJ.
Presente a primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou sujeito às medidas de coação de “apresentação semanal às autoridades policiais” e de “proibição de contactos com os intervenientes no processo”, acrescenta a nota da PJ.
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