Polémica com exames. Ministério alega segurança para se remeter ao silêncio

A Missão Escola Pública (MEP) considera que o processo de digitalização dos exames nacionais do Ensino Secundário está rodeado de “opacidade”.

Os alunos do secundário fazem exame no 11º e 12º anos em suporte de papel, mas a sua classificação vai ser feita em formato digital, com respostas distribuídas por diferentes professores corretores.

Para que tal aconteça todos os exames vão ter de ser digitalizados e é sobre este processo que Cristina Mota, a porta-voz da MEP, disse à Renascença que “as escolas não conhecem os procedimentos e não sabem qual o percurso dos exames depois de saírem das mãos dos alunos”.

Dúvidas que a Renascença colocou ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), que garante um processo seguro.