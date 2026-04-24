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Polémica com exames. Ministério alega segurança para se remeter ao silêncio

24 abr, 2026 - 18:54 • Fátima Casanova

É a resposta do gabinete de Fernando Alexandre à denuncia de falta de transparência na digitalização dos exames, feita pela Missão Escola Pública. Este movimento critica a falta de informação sobre os procedimentos que vão ser adotados.

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A Missão Escola Pública (MEP) considera que o processo de digitalização dos exames nacionais do Ensino Secundário está rodeado de “opacidade”.

Os alunos do secundário fazem exame no 11º e 12º anos em suporte de papel, mas a sua classificação vai ser feita em formato digital, com respostas distribuídas por diferentes professores corretores.

Para que tal aconteça todos os exames vão ter de ser digitalizados e é sobre este processo que Cristina Mota, a porta-voz da MEP, disse à Renascença que “as escolas não conhecem os procedimentos e não sabem qual o percurso dos exames depois de saírem das mãos dos alunos”.

Dúvidas que a Renascença colocou ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), que garante um processo seguro.

Falta transparência no processo de correção dos exames do secundário

Educação

Falta transparência no processo de correção dos exames do secundário

Missão Escola Pública pergunta quem vai digitaliza(...)

O gabinete do ministro Fernando Alexandre salienta que “no âmbito da digitalização das folhas de resposta dos alunos para efeitos de classificação eletrónica, o MECI assegura o cumprimento de todas as condições de segurança, confidencialidade e integridade aplicáveis”.

Nesta resposta à Renascença, o MECI diz que por uma questão de segurança “não será divulgada informação adicional sobre os respetivos procedimentos administrativos e operacionais”.

O gabinete do ministro da Educação acrescenta que a publicitação dos procedimentos “poderá comprometer a segurança das provas, interferir com o processo de digitalização e, consequentemente, prejudicar a avaliação externa e os alunos”.

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