- Noticiário das 19h
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Polémica com exames. Ministério alega segurança para se remeter ao silêncio
24 abr, 2026 - 18:54 • Fátima Casanova
É a resposta do gabinete de Fernando Alexandre à denuncia de falta de transparência na digitalização dos exames, feita pela Missão Escola Pública. Este movimento critica a falta de informação sobre os procedimentos que vão ser adotados.
A Missão Escola Pública (MEP) considera que o processo de digitalização dos exames nacionais do Ensino Secundário está rodeado de “opacidade”.
Os alunos do secundário fazem exame no 11º e 12º anos em suporte de papel, mas a sua classificação vai ser feita em formato digital, com respostas distribuídas por diferentes professores corretores.
Para que tal aconteça todos os exames vão ter de ser digitalizados e é sobre este processo que Cristina Mota, a porta-voz da MEP, disse à Renascença que “as escolas não conhecem os procedimentos e não sabem qual o percurso dos exames depois de saírem das mãos dos alunos”.
Dúvidas que a Renascença colocou ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), que garante um processo seguro.
Educação
Falta transparência no processo de correção dos exames do secundário
Missão Escola Pública pergunta quem vai digitaliza(...)
O gabinete do ministro Fernando Alexandre salienta que “no âmbito da digitalização das folhas de resposta dos alunos para efeitos de classificação eletrónica, o MECI assegura o cumprimento de todas as condições de segurança, confidencialidade e integridade aplicáveis”.
Nesta resposta à Renascença, o MECI diz que por uma questão de segurança “não será divulgada informação adicional sobre os respetivos procedimentos administrativos e operacionais”.
O gabinete do ministro da Educação acrescenta que a publicitação dos procedimentos “poderá comprometer a segurança das provas, interferir com o processo de digitalização e, consequentemente, prejudicar a avaliação externa e os alunos”.
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