Salários dignos, respeito pelo acordo de empresa e valorização da cultura pública

Há cerca de cinco anos que os cerca de 500 trabalhadores da EGEAC — a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural da Câmara de Lisboa — lutam por melhores condições de trabalho.

“Um aumento de salário, sobre o qual acumulamos reuniões com esta administração, que têm sido monólogos, na realidade. A proposta que temos em cima da mesa é de aumentos de 15%, com 150 euros de aumento para todos os trabalhadores. Mas, do outro lado, há uma espécie de vazio de respostas”, assegura Miguel Lucas Mendes, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, que convocou o protesto.

O aumento salarial previsto para este ano, “de 56 euros e/ou 2,15%, é manifestamente insuficiente”, sublinhou Miguel Lucas Mendes, que recordou que “o último aumento acima da inflação foi em 2018 e, a partir daí, só aplicaram os aumentos para a função pública”.