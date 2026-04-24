Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 24 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tempestades. Leiria, Coimbra e Médio Tejo pedem alargamento de prazos de apoios

24 abr, 2026 - 19:26 • Lusa

Em carta enviada ao ministro das Finanças aquelas regiões solicitam "a prorrogação dos regimes excecionais de apoio à economia e ao emprego nos territórios afetados pela calamidade Kristin" por mais 60 dias, "até 30 de junho de 2026".

A+ / A-

A comunidades intermunicipais (CIM) da Região de Leiria, Região de Coimbra e Médio Tejo pediram ao Governo o prolongamento das medidas de apoio lançadas para compensar os estragos provocados pela depressão Kristin.

Em carta enviada ao ministro das Finanças, a que a agência Lusa teve acesso, aquelas regiões solicitam "a prorrogação dos regimes excecionais de apoio à economia e ao emprego nos territórios afetados pela calamidade Kristin" por mais 60 dias, "até 30 de junho de 2026".

No documento enviado a Joaquim Miranda Sarmento, as três CIM alegaram que subsistem "constrangimentos significativos que comprometem a efetiva recuperação da atividade económica e a estabilização financeira de muitas empresas".

Particularmente afetadas estão as "micro, pequenas e médias empresas, que continuam a enfrentar graves dificuldades de tesouraria" e "forte pressão sobre a sua capacidade de cumprimento das obrigações correntes".

As comunidades assinalaram "um atraso relevante no processamento e pagamento das indemnizações por parte das seguradoras", que tem "impedido numerosas empresas de repor instalações, equipamentos, existências e condições mínimas de funcionamento".

Nas empresas afetadas pelo mau tempo há dificuldades de tesouraria na sequência "da quebra de atividade, da destruição de ativos, do aumento de encargos e da ausência de reposição financeira em tempo útil".

Em paralelo, há "necessidade de preservação do emprego e da capacidade produtiva local", para evitar "despedimentos, encerramentos definitivos e perda irreversível de tecido económico nos territórios atingidos".

Naquelas regiões verifica-se "um efeito de bloqueio na retoma económica", que agrava "a fragilidade financeira das entidades empregadoras, comprometendo a manutenção do emprego".

O cenário de recuperação é prejudicado pelo "desfasamento temporal entre a necessidade urgente de liquidez e a chegada dos instrumentos de recuperação", previstos "no âmbito do Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade, integrado no PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] e gerido pelo Banco Português de Fomento".

O pedido hoje feito abrange as moratórias e flexibilizações de cumprimento de obrigações fiscais, os regimes excecionais contributivos no âmbito da Segurança Social, as medidas de apoio à manutenção do emprego e à compensação retributiva em situação de "layoff", os apoios extraordinários aos trabalhadores independentes e as medidas ativas de emprego, qualificação e formação profissional.

A extensão do prazo solicitada "constitui uma medida de prudência, justiça e necessidade económica", para garantir que as medidas governamentais "produzem plenamente os seus efeitos e cumprem a finalidade para que foram criadas".

"Os efeitos da calamidade continuam a produzir impacto direto sobre a atividade empresarial, o emprego e a coesão económica e social dos territórios afetados", exigindo-se "consolidar a resposta pública", concluíram as três comunidades.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 24 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

50 anos das eleições de 1976

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a r(...)

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Pa(...)

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há muito o limite tolerável" com ministra da Saúde

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há (...)

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação deve ser um crime público, diz Rui Pereira

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação (...)