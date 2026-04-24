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Meteorologia

Trovoada, chuva e... calor. Tempo é imprevisível no fim de semana

24 abr, 2026 - 08:20 • João Malheiro

Formação de uma depressão vai trazer aguaceiros e chuva em todo o país.

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Este fim de semana o tempo será de grande instabilidade em Portugal continental, com trovoada, chuva e... um aumento das temperaturas.

Segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o fim de semana vai trazer um aumento contínuo das temperaturas entre sábado e domingo.

No entanto, a formação de uma depressão vai trazer aguaceiros e chuva em todo o país, com um enfoque especial no interior.

No sábado, o fenómeno deve sentir-se mais a sul, enquanto no domingo o norte e o centro serão as regiões mais afetadas.

As temperaturas mínimas devem subir até aos 17 graus, enquanto as temperaturas máximas podem subir acima dos 30 graus, no domingo.

Já nas regiões autónomas, o tempo será mais consistente. O Arquipélago da Madeira deverá manter as mínimas nos 15 graus e chegar a máximas de 30 graus, com céu nublado.

Já nos Açores, devem verificar-se aguaceiros, mas a chuva deve aliviar progressivamente ao longo do fim de semana. No que toca à temperatura, deve situar-se nos 14 graus de mínima e chegar até aos 20 graus de máxima em certas ilhas.

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