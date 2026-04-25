Cadaval exige intervenções urgentes para reabrir EN8 e EN115

A Assembleia Municipal do Cadaval aprovou na noite de sexta-feira uma moção em que pede ao Governo obras urgentes para reabrir as estradas nacionais (EN) 8 e 115 danificadas pelo mau tempo de janeiro e fevereiro.

A Assembleia Municipal deliberou exigir à empresa Infraestruturas de Portugal a definição e comunicação de um "prazo concreto para a reabertura da EN8 e EN115, atendendo à urgência e gravidade da situação", lê-se a moção apresentada pelo PSD e aprovada por unanimidade.

Foi também solicitada a "intervenção urgente do Ministério das Infraestruturas no sentido de garantir a coordenação necessária para a resolução célere dos constrangimentos existentes".

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As duas estradas nacionais estão cortadas ao trânsito desde o início de fevereiro, na sequência do mau tempo de janeiro e fevereiro, "sem que tenha sido apresentado pela IP qualquer prazo concreto para a sua reabertura", refere a moção.

Os deputados municipais instaram a IP a implementar "medidas mitigadoras urgentes", nomeadamente a melhoria e reforço das vias municipais atualmente sobrecarregadas e soluções que salvaguardem a mobilidade da população e a colheita da pera rocha do Oeste.

De acordo com a moção, a inexistência de alternativas rodoviárias implica o aumento dos quilómetros, do tempo de percurso e dos custos.

"O desvio forçado de todo o tráfego para as vias municipais tem provocado a sobrecarga e degradação acelerada dessas infraestruturas, cujos custos de manutenção recaem exclusivamente sobre o município", é sublinhado.

Na moção, é recordado que o concelho é um dos "polos nacionais de produção da pera rocha do Oeste", cuja colheita decorre entre julho e setembro e "depende fortemente da EN8 e da EN115" para a transportar campo até às cooperativas e para a escoar para os mercados nacionais e de exportação.

"A manutenção do encerramento destas vias durante a época da colheita terá consequências económicas gravíssimas para toda a fileira", sublinhou a Assembleia Municipal.

Os deputados municipais afirmaram ainda que, com o aproximar da época de incêndios, "se torna crucial a existência de acessos que permitam a circulação de viaturas pesadas de combate a incêndios florestais que carecem de tempos rápidos de intervenção".