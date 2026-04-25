Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 25 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Lisboa

Cadaval exige intervenções urgentes para reabrir EN8 e EN115

25 abr, 2026 - 00:02 • Lusa

As duas estradas nacionais estão cortadas ao trânsito desde o início de fevereiro, na sequência do mau tempo de janeiro e fevereiro, "sem que tenha sido apresentado pela IP qualquer prazo concreto para a sua reabertura", lê-se na moção.

A+ / A-

A Assembleia Municipal do Cadaval aprovou na noite de sexta-feira uma moção em que pede ao Governo obras urgentes para reabrir as estradas nacionais (EN) 8 e 115 danificadas pelo mau tempo de janeiro e fevereiro.

A Assembleia Municipal deliberou exigir à empresa Infraestruturas de Portugal a definição e comunicação de um "prazo concreto para a reabertura da EN8 e EN115, atendendo à urgência e gravidade da situação", lê-se a moção apresentada pelo PSD e aprovada por unanimidade.

Foi também solicitada a "intervenção urgente do Ministério das Infraestruturas no sentido de garantir a coordenação necessária para a resolução célere dos constrangimentos existentes".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As duas estradas nacionais estão cortadas ao trânsito desde o início de fevereiro, na sequência do mau tempo de janeiro e fevereiro, "sem que tenha sido apresentado pela IP qualquer prazo concreto para a sua reabertura", refere a moção.

Os deputados municipais instaram a IP a implementar "medidas mitigadoras urgentes", nomeadamente a melhoria e reforço das vias municipais atualmente sobrecarregadas e soluções que salvaguardem a mobilidade da população e a colheita da pera rocha do Oeste.

De acordo com a moção, a inexistência de alternativas rodoviárias implica o aumento dos quilómetros, do tempo de percurso e dos custos.

"O desvio forçado de todo o tráfego para as vias municipais tem provocado a sobrecarga e degradação acelerada dessas infraestruturas, cujos custos de manutenção recaem exclusivamente sobre o município", é sublinhado.

Na moção, é recordado que o concelho é um dos "polos nacionais de produção da pera rocha do Oeste", cuja colheita decorre entre julho e setembro e "depende fortemente da EN8 e da EN115" para a transportar campo até às cooperativas e para a escoar para os mercados nacionais e de exportação.

"A manutenção do encerramento destas vias durante a época da colheita terá consequências económicas gravíssimas para toda a fileira", sublinhou a Assembleia Municipal.

Os deputados municipais afirmaram ainda que, com o aproximar da época de incêndios, "se torna crucial a existência de acessos que permitam a circulação de viaturas pesadas de combate a incêndios florestais que carecem de tempos rápidos de intervenção".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 25 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

50 anos das eleições de 1976

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a r(...)

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Pa(...)

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há muito o limite tolerável" com ministra da Saúde

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há (...)

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação deve ser um crime público, diz Rui Pereira

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação (...)