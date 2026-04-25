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"Eleutéria": a cadeira que “nasceu para cair” marca o 25 de Abril em Lisboa
25 abr, 2026 - 10:20 • Teresa Almeida
Iniciativa da Amnistia Internacional em Portugal tem o objetivo de mobilizar a sociedade para uma causa que, segundo a organização, é cada vez mais urgente num contexto global de crescente autoritarismo: a da liberdade e democracia.
A Amnistia Internacional (AI) assinala o Dia da Liberdade com uma instalação simbólica no centro de Lisboa: a cadeira "Eleutéria 25", criada para cair como alerta contra o autoritarismo e em defesa dos direitos humanos.
"Eleutéria", que em grego - eleuthería - significa "liberdade" estará exposta no cruzamento da Avenida da Liberdade com a Rua Barata Salgueiro. A peça foi desenvolvida em parceria com o designer Nuno Lacerda e representa, de forma simbólica, a instabilidade de regimes autoritários.
Com apenas três pernas, uma delas já parcialmente partida, a cadeira foi concebida para cair, numa metáfora clara: nenhum poder é eterno.
"É uma alusão evidente à queda do ditador António de Oliveira Salazar, em 1968, e pretende chamar a atenção para a importância de respeitar os direitos humanos,” explica André Julião, da AI.
A instalação desta cadeira surge num contexto em que a organização alerta para o crescimento do autoritarismo a nível global, “reforçando a importância da defesa dos direitos humanos”.
Além da peça principal, vão também ser distribuídas cerca de 300 versões da cadeira em cartão, que podem ser levadas pelos participantes no desfile do Dia da Liberdade. "Podem montá-la, mostrá-la e demonstrar que, de facto, os direitos humanos têm que ser respeitados por parte de quem está no poder”, enfatiza André Julião.
A iniciativa inclui ainda a entrega de mil cravos vermelhos com mensagens e códigos QR que remetem para petições internacionais de apoio a pessoas em risco. "Esperamos que as pessoas aceitem os cravos, assinem as petições e lutem pelos direitos humanos, porque é uma luta cada vez mais necessária”, acrescenta André Julião.
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