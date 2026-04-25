Fogo em São Mamede de Infesta atinge duas empresas, mas já está controlado

A autarca explicou que o fogo teve origem numa área industrial, afetando dois espaços distintos: “o incêndio deflagrou aqui numa zona, na zona do Telheiro, em São Mamede de Infesta”, detalhando que “afetou duas áreas industriais, uma oficina de automóveis e uma empresa de reabilitação em habitações, cozinhas e outros móveis” .

A presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, disse à Renascença que o incêndio que deflagrou esta noite na zona do Telheiro, em São Mamede de Infesta, está controlado e não provocou vítimas nem danos em habitações .

Segundo Luísa Salgueiro, o combate às chamas enfrentou dificuldades iniciais devido ao acesso ao local, mas a situação acabou por ser dominada: “no início foi difícil aceder ao local, entretanto os bombeiros entraram no espaço” e “neste momento o fogo está controlado”, encontrando-se agora as equipas “no interior das naves industriais a fazer o controlo final dos danos”.

Fonte do Comando Sub-Regional da Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto adiantou à Renascença que no terreno encontram-se as quatro corporações de bombeiros de Matosinhos, com cerca de 40 operacionais e 12 viaturas, mobilizados também para proteger as habitações próximas, uma vez que o incêndio ocorreu numa rua residencial.

Apesar da proximidade a casas, a autarca de Matosinhos reforçou que “não há feridos, não há habitações afetadas, são só as duas naves industriais” .

Quanto às causas, permanecem desconhecidas, acrescentando que “neste momento os bombeiros estão a tentar eliminar o risco”, não havendo ainda informação sobre a origem do incêndio