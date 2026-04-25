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Incêndio em S. Mamede de Infesta mobiliza 42 operacionais

25 abr, 2026 - 22:29 • Olímpia Mairos , Carla Fino

No local estão atualmente cerca de 42 operacionais, apoiados por 12 viaturas, concentrados no combate às chamas e na salvaguarda das habitações próximas.

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Um incêndio deflagrou, este sábado, numa unidade descrita como uma “espécie” de oficina de mobiliário e decoração, em S. Mamede de Infesta, no concelho de Matosinhos.

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Fonte do Comando Sub-Regional da Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto adiantou à Renascença que o espaço afetado se encontra inserido numa rua com habitações, o que levou a um reforço das medidas de proteção às casas vizinhas.

No local estão atualmente cerca de 42 operacionais, apoiados por 12 viaturas, concentrados no combate às chamas e na salvaguarda das habitações próximas.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio mantém-se ativo, estando ainda a decorrer os trabalhos para o seu controlo e eventual extinção.

Não há, para já, indicação de vítimas.

(em atualização)

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