Incêndio em S. Mamede de Infesta mobiliza 42 operacionais

Um incêndio deflagrou, este sábado, numa unidade descrita como uma “espécie” de oficina de mobiliário e decoração, em S. Mamede de Infesta, no concelho de Matosinhos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Fonte do Comando Sub-Regional da Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto adiantou à Renascença que o espaço afetado se encontra inserido numa rua com habitações, o que levou a um reforço das medidas de proteção às casas vizinhas.

No local estão atualmente cerca de 42 operacionais, apoiados por 12 viaturas, concentrados no combate às chamas e na salvaguarda das habitações próximas.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio mantém-se ativo, estando ainda a decorrer os trabalhos para o seu controlo e eventual extinção.

Não há, para já, indicação de vítimas.

(em atualização)