- Noticiário das 17h
- 25 abr, 2026
-
Polícia Judiciária alerta: falsas intimações por e-mail podem roubar os seus dados
25 abr, 2026 - 16:35 • Olímpia Mairos
A polícia avisa que comunicações são fraudulentas e apela à atenção dos cidadãos para evitar burlas online.
A Polícia Judiciária (PJ) emitiu um alerta público sobre a circulação de e-mails fraudulentos que simulam intimações em nome desta autoridade, no âmbito de alegados processos de investigação criminal.
De acordo com a PJ, estas comunicações são falsas e visam induzir os destinatários em erro, explorando o desconhecimento, o receio ou a curiosidade das vítimas. Em muitos casos, esses fatores levam os cidadãos a aceder a links maliciosos, colocando em risco os seus dados pessoais e financeiros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A Polícia Judiciária esclarece que não comunica com os cidadãos por e-mail neste tipo de situações. “Quando há investigação real, não comunicamos, ponto!”, sublinha a PJ, reforçando que qualquer mensagem com esse teor deve ser considerada suspeita.
Entre os sinais de alerta identificados estão a utilização de linguagem genérica — como “aceder aos detalhes do processo e documentação associada” — e links pouco específicos, frequentemente acompanhados por expressões como “consultar intimação”. Além disso, estas mensagens recorrem, por vezes, a formas subtis de intimidação, sugerindo que o incumprimento poderá resultar em “consequências legais”.
Outro indício de fraude é a referência a supostos “postos” da PJ, algo que não existe. A instituição esclarece que funciona através de serviços de piquete distribuídos pelo território nacional.
A Polícia Judiciária recomenda aos cidadãos que não cliquem em links suspeitos, que leiam atentamente o conteúdo das mensagens e que evitem agir por impulso. Em caso de dúvida, devem recorrer aos canais oficiais da autoridade.
Este tipo de fraude enquadra-se nas chamadas campanhas de “phishing”, que continuam a aumentar em Portugal, exigindo maior atenção e literacia digital por parte da população.
- Noticiário das 17h
- 25 abr, 2026
-