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Marinha coordena resgate de idosa ferida a bordo de cruzeiro nos Açores
26 abr, 2026 - 15:41 • Carla Fino , Miguel Marques Ribeiro
A mulher, de 76 anos, apresentava um quadro clínico grave, com suspeita de lesão na traqueia.
A Marinha coordenou este domingo o resgate médico de uma norte-americana que seguia a bordo de um navio cruzeiro, ao largo do arquipélago dos Açores.
Em comunicado, a Marinha Portuguesa adianta que o alerta foi dado pouco depois das 18h00 de sábado (mais uma hora em Lisboa).
A passageira, de 76 anos, apresentava um quadro clínico grave, com suspeita de lesão na traqueia, após uma queda a bordo. A vítima foi transportada para uma unidade hospitalar de Ponta Delgada.
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