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Marinha coordena resgate de idosa ferida a bordo de cruzeiro nos Açores

26 abr, 2026 - 15:41 • Carla Fino , Miguel Marques Ribeiro

A mulher, de 76 anos, apresentava um quadro clínico grave, com suspeita de lesão na traqueia.

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A Marinha coordenou este domingo o resgate médico de uma norte-americana que seguia a bordo de um navio cruzeiro, ao largo do arquipélago dos Açores.

Em comunicado, a Marinha Portuguesa adianta que o alerta foi dado pouco depois das 18h00 de sábado (mais uma hora em Lisboa).

A passageira, de 76 anos, apresentava um quadro clínico grave, com suspeita de lesão na traqueia, após uma queda a bordo. A vítima foi transportada para uma unidade hospitalar de Ponta Delgada.

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