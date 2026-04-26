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Oito distritos sob aviso amarelo por causa da chuva

26 abr, 2026 - 11:00 • Lusa

Previsão para Norte é de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial nas zonas montanhosas.

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Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estão este domingo sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, podendo ser acompanhada de trovoada e de queda de granizo, segundo o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo para estes oito distritos vai estar em vigor entre as 12h00 e as 21h00.

A previsão para estas localidades é de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial nas zonas montanhosas.

Para o resto do país, a previsão é de céu geralmente pouco nublado, com períodos de mais nebulosidade durante a tarde e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Norte e Centro, bem como uma pequena subida de temperatura.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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