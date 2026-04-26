"Redução da sinistralidade é um desígnio nacional". Governo põe foco nos jovens e aponta aos festivais de verão

O Governo assume o objetivo de reduzir de forma clara as mortes na estrada, até ao final do ano. Para travar os números preocupantes da sinistralidade rodoviária em Portugal, arranca com duas frentes: legislação mais apertada e uma forte aposta na sensibilização dos jovens, sobretudo em festivais de verão e grandes eventos.

A primeira iniciativa já decorre em Santa Maria da Feira: a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária está na Comic Con.

“As medidas foram apresentadas pelo senhor ministro da Administração Interna, combinadas com toda esta ação de sensibilização que nós temos em curso, e penso que poderemos chegar ao final do ano com uma redução muito significativa da sinistralidade”, diz à Renascença o presidente da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária (ANSR), Pedro Clemente.

O responsável da ANSR sublinha que esta é uma responsabilidade coletiva e assume mesmo "a redução da sinistralidade em Portugal é um desígnio nacional”.

Uma das principais apostas está no contacto direto com os mais jovens, considerados um público-chave, para mudar comportamentos na estrada., “Os números da sinistralidade são preocupantes, é decisivo o agir junto dos jovens para que haja uma redução”, alerta Clemente.

A presença em grandes eventos é uma das estratégias centrais. A campanha já arrancou na Comic Con Portugal, um dos maiores eventos da cultura pop em Portugal, onde estão a ser promovidas ações práticas de sensibilização, como simuladores de condução que demonstram os efeitos do álcool, do uso do telemóvel e da distração ao volante.

O plano passa ainda por marcar presença nos principais festivais de verão e iniciativas como a semana da saúde na Universidade de Lisboa, a ter lugar já no final do mês.

"O importante é chegar e chegar bem”, insiste o presidente da ANSR, reforçando a mensagem central da campanha que é promover uma condução segura e evitar mortes nas estradas portuguesas. Não basta chegar, é preciso chegar vivo.