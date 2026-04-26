- Noticiário das 17h
- 26 abr, 2026
-
Seguro manifesta solidariedade a Trump e condena violência
26 abr, 2026 - 18:19 • Lusa
Esta posição do Presidente da República foi divulgada na sequência do incidente com tiros que levou a que Donald Trump fosse retirado do jantar anual da associação de correspondentes da Casa Branca, em Washington, no sábado à noite.
O chefe de Estado português, António José Seguro, manifestou este domingo solidariedade para com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e condenou qualquer ataque contra instituições democráticas ou a liberdade de imprensa.
"A violência não tem lugar em democracia. Qualquer ataque contra as instituições democráticas ou a liberdade de imprensa merece forte condenação", afirmou António José Seguro, numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Esta posição do Presidente da República foi divulgada na sequência do incidente com tiros que levou a que Donald Trump fosse retirado do jantar anual da associação de correspondentes da Casa Branca, em Washington, no sábado à noite.
Ataque no jantar dos correspondentes
Atirador tinha como alvo funcionários da Administração Trump, afirma procurador-geral interino dos EUA
Incidente obrigou a retirar Donald Trump, a sua mu(...)
Na nota hoje publicada, com o título "Presidente da República condena ataque nos Estados Unidos e manifesta solidariedade com o seu homólogo norte-americano", António José Seguro "manifesta a sua solidariedade" para com Donald Trump e demais participantes nesse jantar.
O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, também reagiu a este incidente, através de uma mensagem publicada na rede social X.
"Condeno veementemente a tentativa de ataque esta noite contra o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. A democracia e quem a defende não podem tolerar ou transigir com violência política", escreveu Luís Montenegro.
Sabia que o hotel do ataque a Donald Trump é o mesmo onde Ronald Reagan foi alvo de um atentado em 1981?
O mesmo Washington Hilton volta a marcar a históri(...)
Donald Trump, a sua mulher, Melania Trump, e o vice-presidente dos Estados Unidos da América, JD Vance, foram retirados do salão do hotel onde se realizava o jantar anual da associação de correspondentes da Casa Branca, após terem sido ouvidos disparos.
O suspeito foi detido e deverá comparecer na segunda-feira perante um juiz.
Cerca de duas horas depois, Trump referiu que o homem estava na posse de várias armas quando foi detido pelos serviços de segurança e descreveu-o como "uma pessoa com problemas graves" e "um lobo solitário".
Trump considerou que o incidente não está relacionado com a guerra que os Estados Unidos da América e Israel têm em curso contra o Irão desde 28 de fevereiro.
"Isto não me vai fazer desistir de ganhar a guerra no Irão", declarou o Presidente norte-americano, em conferência de imprensa, na Casa Branca.
- Noticiário das 17h
- 26 abr, 2026
-
- Sabia que o hotel do ataque a Donald Trump é o mesmo onde Ronald Reagan foi alvo de um atentado em 1981?
- Atirador tinha como alvo funcionários da Administração Trump, afirma procurador-geral interino dos EUA
- Luís Montenegro condena tentativa de ataque a Trump
- Tiros disparados durante jantar com Trump, atirador detido
- Trump confirma que agente ficou ferido após ataque em jantar
- Sabia que o hotel do ataque a Donald Trump é o mesmo onde Ronald Reagan foi alvo de um atentado em 1981?
- Atirador tinha como alvo funcionários da Administração Trump, afirma procurador-geral interino dos EUA
- Luís Montenegro condena tentativa de ataque a Trump
- Tiros disparados durante jantar com Trump, atirador detido
- Trump confirma que agente ficou ferido após ataque em jantar