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Seguro manifesta solidariedade a Trump e condena violência

26 abr, 2026 - 18:19 • Lusa

Esta posição do Presidente da República foi divulgada na sequência do incidente com tiros que levou a que Donald Trump fosse retirado do jantar anual da associação de correspondentes da Casa Branca, em Washington, no sábado à noite.

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O chefe de Estado português, António José Seguro, manifestou este domingo solidariedade para com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e condenou qualquer ataque contra instituições democráticas ou a liberdade de imprensa.

"A violência não tem lugar em democracia. Qualquer ataque contra as instituições democráticas ou a liberdade de imprensa merece forte condenação", afirmou António José Seguro, numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

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Na nota hoje publicada, com o título "Presidente da República condena ataque nos Estados Unidos e manifesta solidariedade com o seu homólogo norte-americano", António José Seguro "manifesta a sua solidariedade" para com Donald Trump e demais participantes nesse jantar.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, também reagiu a este incidente, através de uma mensagem publicada na rede social X.

"Condeno veementemente a tentativa de ataque esta noite contra o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. A democracia e quem a defende não podem tolerar ou transigir com violência política", escreveu Luís Montenegro.

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Donald Trump, a sua mulher, Melania Trump, e o vice-presidente dos Estados Unidos da América, JD Vance, foram retirados do salão do hotel onde se realizava o jantar anual da associação de correspondentes da Casa Branca, após terem sido ouvidos disparos.

O suspeito foi detido e deverá comparecer na segunda-feira perante um juiz.

Cerca de duas horas depois, Trump referiu que o homem estava na posse de várias armas quando foi detido pelos serviços de segurança e descreveu-o como "uma pessoa com problemas graves" e "um lobo solitário".

Trump considerou que o incidente não está relacionado com a guerra que os Estados Unidos da América e Israel têm em curso contra o Irão desde 28 de fevereiro.

"Isto não me vai fazer desistir de ganhar a guerra no Irão", declarou o Presidente norte-americano, em conferência de imprensa, na Casa Branca.

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