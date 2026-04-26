Seguro manifesta solidariedade a Trump e condena violência

O chefe de Estado português, António José Seguro, manifestou este domingo solidariedade para com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e condenou qualquer ataque contra instituições democráticas ou a liberdade de imprensa. "A violência não tem lugar em democracia. Qualquer ataque contra as instituições democráticas ou a liberdade de imprensa merece forte condenação", afirmou António José Seguro, numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta posição do Presidente da República foi divulgada na sequência do incidente com tiros que levou a que Donald Trump fosse retirado do jantar anual da associação de correspondentes da Casa Branca, em Washington, no sábado à noite.

Na nota hoje publicada, com o título "Presidente da República condena ataque nos Estados Unidos e manifesta solidariedade com o seu homólogo norte-americano", António José Seguro "manifesta a sua solidariedade" para com Donald Trump e demais participantes nesse jantar. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, também reagiu a este incidente, através de uma mensagem publicada na rede social X. "Condeno veementemente a tentativa de ataque esta noite contra o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. A democracia e quem a defende não podem tolerar ou transigir com violência política", escreveu Luís Montenegro.