​Alargar proibição de smartphones nas escolas? Decisão só depois do ano letivo acabar

O Governo remete para depois do fim do ano letivo uma decisão sobre o eventual alargamento da proibição de smartphones nas escolas.

Atualmente, a utilização de telemóveis com ligação à internet está proibida até ao fim do segundo ciclo. Os diretores dos estabelecimentos de ensino que têm no mesmo espaço segundo e terceiro ciclo podem decidir, de forma autónoma, proibir até ao 9.º ano.

O processo de decisão está em curso e vai levar em consideração a experiência do atual ano letivo, disse à Renascença o secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo.

“Esses inquéritos estão agora esta semana a ser lançados para as escolas”, começou por esclarecer, antecipando que o calendário para a tomada de decisão será semelhante ao “ano passado”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O governante aponta para “até ao final de junho, eventualmente, ou inícios de julho, mas será depois das aulas estarem concluídas de maneira a não invadir o espaço de conclusão do ano letivo”.

Homem Cristo falava aos jornalistas depois de uma nova ronda negocial com os sindicatos sobre os concursos de professores.

A versão final da proposta ainda não está pronta, mas o governante antecipa que haverá “dois momentos principais” de recrutamento.

“Vamos ter dois procedimentos concursais, um procedimento concursal que é o interno/externo para vincular os docentes a lugares permanentes e depois vamos ter o procedimento concursal em contínuo”, esclareceu.

Quanto ao concurso de mobilidade interna mudará de nome, “mas a oportunidade dos professores que têm um vínculo poderem candidatar-se a necessidades que são temporárias vai existir”.

“Estamos definir os termos como vai ser aplicada, mas está previsto que os professores tenham essa oportunidade no âmbito do concurso em contínuo”, adiantou.

Próxima ronda negocial a 11 de maio

Terminadas as reuniões desta segunda-feira, ficou agendada para 4 de maio uma reunião técnica e depois outra negocial a 11 de maio.

A Fenprof foi a última a ser recebida, tendo voltado a criticar a falta de um articulado que permita analisar a proposta do Ministério da Educação e acusou o Governo de andar a “empatar”.

Antes, o STOP mostrou-se preocupado com a hipótese do concurso de mobilidade interna desaparecer e reafirmou que, para a estrutura sindical, o mais importante é “salvaguardar a questão da transparência e o respeito” pela graduação dos docentes.