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Buscas em Castelo de Paiva por pessoa desaparecida no rio Arda
27 abr, 2026 - 20:30 • Lusa
Alerta foi dado pelas 19h17. Mergulhadores dos bombeiros envolvidos nas buscas.
Mergulhadores dos Bombeiros de Castelo de Paiva estão a fazer buscas no rio Arda, naquele concelho do distrito de Aveiro, após um alerta de que uma pessoa está desaparecida, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da corporação.
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Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa o alerta foi dado pelas 19h17 para um desaparecimento no rio Arda, em Oliveira de Arda.
Fonte dos bombeiros disse não estar ainda determinado se o desaparecido é do sexo masculino ou feminino.
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