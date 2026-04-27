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Chuva, granizo e trovoada. IPMA coloca 11 distritos a amarelo na terça-feira

27 abr, 2026 - 08:43 • Lusa

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 11 distritos do continente sob aviso amarelo na terça-feira devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, podendo ser de granizo, e trovoada, segundo o IPMA.

Os distritos de Vila Real, Viana do Castelo e Braga já tinham aviso amarelo para entre as 12h00 e as 18h00 desta segunda-feira, que foi estendido para terça-feira, entre as 12h00 e as 21h00.

A estes três distritos juntam-se Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Santarém, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre também entre as 12h00 e as 21h00 de terça-feira por causa dos aguaceiros por vezes fortes, podendo ser de granizo, e trovoada.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente aguaceiros e trovoada no Norte e Centro, em especial nas zonas montanhosas e durante a tarde, vento em geral fraco predominando do quadrante leste, soprando por vezes moderado nas terras altas do Centro e Sul, e pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Leiria) e os 17 (em Lisboa e as máximas entre os 23 (na Guarda) e os 30 (em Santarém).

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