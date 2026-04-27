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Chuva, trovoada e granizo. Tempo instável até sexta-feira

27 abr, 2026 - 21:46 • Fátima Casanova

A situação de instabilidade que afetou esta segunda-feira a região norte do continente, estende-se ao resto do território. Há 11 distritos sob aviso. Na zona da Serra da Estrela, a temperatura mínima poderá descer aos 3 graus.

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Esta semana vai ser marcada por instabilidade meteorológica, com a ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes, podendo ser de granizo e acompanhados de trovoada.

Entre o meio-dia e as 21h00 de terça-feira ficam sob aviso amarelo 14 distritos, a grande maioria do interior norte e centro do território, onde há probabilidade de a situação ser mais gravosa, de acordo com Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

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Em declarações à Renascença, Ângela Lourenço avança que a tendência para a “situação ser mais severa é sempre mais para o interior do que para as regiões do litoral”.

A meteorologista acrescenta que a quarta-feira “vai ainda ser um dia com aguaceiros e trovoada generalizados ao território, sendo que mais gravosos sempre nas regiões do interior”.

Na quinta-feira já deverá haver “uma melhoria das condições meteorológicas, mas poderá haver ainda precipitação fraca, principalmente na zona oeste do território”.

Temperaturas baixam a partir de quarta-feira

A chuva desta semana vem acompanhada de uma diminuição das temperaturas.

Ângela Lourenço sublinha que “algumas zonas do interior e zonas montanhosas poderão registar valores de temperatura que serão mais típicas de Inverno”, acrescentando que “esperam-se na região da Serra da Estrela entre três e cinco graus, no litoral, entre 12 e 14 e no restante território variam entre sete e 12 graus”.

Quanto às temperaturas máximas, na generalidade podem variar entre 17 e 20 graus, enquanto “as zonas do interior e Alentejo podem chegar aos 24 graus”, conclui Ângela Lourenço, meteorologista do IPMA.

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