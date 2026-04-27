Combate à violência deve ser feito na disciplina de Cidadania, defende ministra da Justiça

A ministra da Justiça defendeu, em entrevista à Lusa, que o combate à violência pode e deve ser feito nas escolas através da disciplina de Cidadania, "num contexto não ideológico, mas de valores".

"A revisão da cadeira de cidadania que foi feita é também para isso. Nós queremos muito que a cadeira de cidadania possa servir para falar de direitos, de liberdades e garantias, falar da Constituição, falar do que é que é o respeito pelo outro", disse Rita Alarcão Júdice, a propósito do combate à violência doméstica e à violência no namoro.

Tanto a violência no namoro como a criminalidade juvenil são, para a responsável pela pasta da Justiça, "situações muito complexas", que "chocam profundamente" e que muitas vezes são promovidas pela exposição a conteúdos digitais agressivos, incluindo violência sexual.

E esses conteúdos "tendem a criar uma normalização de determinados padrões que muitas vezes são incorporados na sua vida de forma errada", disse ainda, acrescentando que é essencial falar sobre o tema e até nas redes sociais, "que é onde, no fundo, existe esta narrativa e narrativas que hoje em dia aparecem também de machismos exacerbados".