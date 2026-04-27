- Noticiário das 8h
- 27 abr, 2026
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Romper o Silêncio
Detenções por violência doméstica em flagrante delito aumentaram
27 abr, 2026 - 07:00 • Liliana Monteiro
Embora haja menos detenções relacionadas com violência doméstica, verificou-se um aumento das que aconteceram enquanto as agressões decorriam.
A GNR registou uma diminuição do número de crimes de violência doméstica: entre 2024 e 2025 houve menos 343 ocorrências, fixando-se o total em 14.071 no último ano.
Também o número global de detenções baixou, mas, em contrapartida, verificou-se um aumento das detenções em flagrante delito.
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Em 2024, registaram-se 1450 detenções, das quais 373 em flagrante; já em 2025 foram detidas 1410 pessoas, 389 em flagrante delito.
No caso da PSP, as denúncias também diminuíram, passando de 15.782 em 2024 para 15.546 em 2025.
Ainda assim, à semelhança da GNR, aumentaram as detenções em flagrante delito — ou seja, situações em que a agressão estava a decorrer —, subindo de 625 em 2024 para 666 no ano passado.
Este é um dos temas que pode ouvir desenvolvido no mais recente episódio de Romper o Silêncio.
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