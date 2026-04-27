Detidos suspeitos de crimes de roubo e sequestro em Leiria

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos dos crimes de roubo com arma de fogo, sequestro, detenção de arma proibida e abuso de cartão de garantia, no distrito de Leiria, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Centro, sediada em Coimbra, refere que as detenções, em cumprimento de mandados emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, foram o culminar de uma investigação iniciada em 29 de março, após "uma ação violenta levada a cabo por dois homens" que ameaçaram e roubaram, com arma de fogo e arma branca, "um homem quando este levantava dinheiro numa caixa ATM, em Pelariga, concelho de Pombal".

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Segundo a PJ, dois dias depois, estes mesmos suspeitos, com um terceiro elemento, praticaram outro crime da mesma natureza em Alvaiázere, forçando "um homem, que abordaram na via pública, a entrar na viatura em que se faziam transportar".

"Obrigaram-no, posteriormente, a levantar cerca de 900 euros em caixas ATM, e roubaram-lhe cartões bancários, um relógio antigo e um telemóvel", adianta o comunicado.

Já em 4 de abril, de novo em Pombal, "atraíram um homem através de uma aplicação de encontros amorosos e coagiram-no a entregar, sob ameaça de arma de fogo, os bens que tinha na sua posse, nomeadamente dinheiro e cartões bancários", explica a PJ.

"A partir desta altura, o grupo dividiu-se, passando dois dos suspeitos a atuar na zona de Leiria, onde praticaram nos dias 6 e 8 de abril mais quatro roubos", prossegue o comunicado.

Na noite de 8 de abril, em Leiria, após uma abordagem violenta a um distribuidor de pizzas, a Polícia de Segurança Pública (PSP), com o apoio da vítima, localizou "os suspeitos em fuga, movendo-lhes uma longa perseguição, que culminou nos arredores de Soure [distrito de Coimbra], onde, com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR), detiveram um dos suspeitos e apreenderam a viatura utilizada na fuga".

O segundo elemento abandonou o local apeado, mas acabou detido, pela PJ, a semana passada, em Pombal.

Estes arguidos, com 27 e 37 anos, estão em prisão preventiva.

Hoje, também em Pombal, o terceiro elemento do grupo e que, "comprovadamente, participou, em, pelo menos, dois dos assaltos", foi detido com o apoio da GNR, lê-se no comunicado.

Este homem, de 35 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial na terça-feira, para a eventual aplicação de medidas de coação.

"No decurso das diligências realizadas pela PJ, foram apreendidos importantes elementos de prova, que permitiram correlacionar os suspeitos com a prática dos factos, nomeadamente uma reprodução de arma de fogo e o relógio subtraído a uma das vítimas", esclarece o comunicado, acrescentando que os três homens têm "antecedentes relacionados com criminalidade violenta e grave e tráfico de estupefacientes".

Em 15 de abril, o Comando Distrital de Leiria da PSP anunciou a detenção de um suspeito do roubo com ameaça de arma de fogo a um estafeta de entrega de pizzas.

De acordo com a PSP, no dia 7 de abril, na cidade de Leiria, dois homens pediram a entrega de pizzas, pedindo troco para uma nota de 50 euros.

Quando o estafeta chegou ao local foi surpreendido por dois homens, tendo um deles apontado uma arma de fogo nas suas costas e obrigado a entrar no interior do edifício, onde recorreram a um "golpe de estrangulamento pelas costas, vulgarmente designado por "mata-leão"" para o roubar.

Os dois suspeitos tentaram conduzir a vítima, um homem de 26 anos, para uma garagem, com o propósito de a agredir e confinar no interior, impedindo-a de contactar as autoridades.

Contudo, a vítima conseguiu contactar colegas de trabalho, que se deslocaram ao local e iniciaram o seguimento da viatura dos suspeitos, um dos quais foi detido pelas autoridades policiais em Soure.