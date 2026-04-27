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Famílias com dificuldades em retomar o crédito habitação: "Percentagem pode ser significativa"
27 abr, 2026 - 06:24 • Filipa Ribeiro
Esta segunda feria é o último dia da moratória ao crédito habitação e a Deco Proteste avisa que face aos atrasos na retoma da normalidade em várias empresas, há famílias que podem não conseguir retomar de imediato o pagamento do empréstimo. A associação de apoio ao consumidor aconselha aos titulares que recorram "de imediato" às instituições bancárias para renegociar o contrato.
Esta segunda-feira termina a moratória ao crédito à habitação anunciada pelo Governo para as pessoas afetadas pelo mau tempo. Foi possível pedir o adiamento do pagamento do empréstimo por 90 dias, mas a Deco Proteste avisa que pode ser “significativa” a percentagem de famílias com dificuldades em retomar as prestações.
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