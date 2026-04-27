Jovem morre no rio Arda em Castelo de Paiva

O corpo de um jovem de 26 anos que foi dado como desaparecido esta segunda-feira ao final da tarde no rio Arda, no concelho de Castelo de Paiva, distrito de Aveiro, foi encontrado, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros.

O alerta para o desaparecimento foi dado pelas 19h17 de hoje e a equipa de mergulhadores dos Bombeiros de Castelo de Paiva realizou as buscas, tendo localizado o corpo.

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O óbito foi declarado no local e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Penafiel, indicou fonte da corporação.

Segundo a mesma fonte, o jovem estaria a realizar banhos na água juntamente com um grupo de amigos.

Para o local foram destacados ainda elementos do INEM, incluindo a equipa de psicólogos e da GNR.

[notícia atualizada às 22h28]