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Jovem morre no rio Arda em Castelo de Paiva
27 abr, 2026 - 20:30 • Lusa
Jovem de 26 anos estaria a banhos no rio juntamente com um grupo de amigos. Mergulhadores dos bombeiros estiveram envolvidos nas buscas.
O corpo de um jovem de 26 anos que foi dado como desaparecido esta segunda-feira ao final da tarde no rio Arda, no concelho de Castelo de Paiva, distrito de Aveiro, foi encontrado, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros.
O alerta para o desaparecimento foi dado pelas 19h17 de hoje e a equipa de mergulhadores dos Bombeiros de Castelo de Paiva realizou as buscas, tendo localizado o corpo.
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O óbito foi declarado no local e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Penafiel, indicou fonte da corporação.
Segundo a mesma fonte, o jovem estaria a realizar banhos na água juntamente com um grupo de amigos.
Para o local foram destacados ainda elementos do INEM, incluindo a equipa de psicólogos e da GNR.
[notícia atualizada às 22h28]
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