Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 27 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Figueira da Foz

Ocorrência semelhante a explosão sentida no litoral Centro com causa indeterminada

27 abr, 2026 - 19:07 • Lusa

Bombeiros não registaram qualquer chamada de emergência face ao sucedido, tendo também posto de parte ter-se tratado de uma descarga elétrica, por o céu estar limpo à hora da ocorrência, segundo fonte da Proteção Civil.

A+ / A-

Um forte barulho seguido de uma onda de choque, que durou poucos segundos, ocorrido ao final da manhã desta segunda-feira, no litoral Centro, tem causa indeterminada, mas não provocou vítimas ou danos materiais, disse a Proteção Civil municipal.

Pelas 12h37 desta segunda-feira, no parque de estacionamento exterior de uma superfície comercial na vila de Buarcos, Figueira da Foz, a agência Lusa constatou a ocorrência de um curto barulho "surdo" – semelhante a um trovão longínquo - mas claramente audível, imediatamente seguido de uma onda de choque que durou cerca de dois segundos, fez tremer o chão e abanar violentamente os vidros do supermercado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Fonte do Serviço Municipal de Proteção Civil da Figueira da Foz – cujo edifício está localizado na zona leste da cidade, a cerca de 2,6 quilómetros da referida superfície comercial – vincou ter ouvido o barulho e sentido a onda de choque, mas indicou que os contactos destinados a identificar a origem do sucedido resultaram, até ao momento, infrutíferos.

A mesma fonte indicou que os bombeiros não registaram qualquer chamada de emergência face ao sucedido, tendo também posto de parte ter-se tratado de uma descarga elétrica, por o céu estar limpo à hora da ocorrência e não haver evidência de descargas elétricas em praticamente todo o território continental àquela hora.

Em declarações pelas 16h00 desta segunda-feira, mais de três horas depois do incidente, a mesma fonte afastou ainda a hipótese de se ter tratado de um avião de combate a passar a barreira do som, após contacto nesse sentido com a Força Aérea Portuguesa (e de não existirem relatos de um avião ter sobrevoado aquela área) ou de uma possível explosão subaquática -- como as que decorrem no leito do rio Mondego, junto ao cais comercial, na obra de aprofundamento da barra.

A esse propósito, fonte da comunidade portuária da Figueira da Foz também enfatizou que os trabalhadores portuários ali em serviço "não ouviram nem sentiram nada", a exemplo do comandante do Porto da Figueira da Foz, que estava na Capitania, na zona ribeirinha da cidade, na margem direita.

No entanto, na margem esquerda do Mondego, na zona do porto de pesca, a jusante do cais comercial, e também nas instalações da papeleira Navigator, cerca de 10 km em linha reta a sul, existiram vários relatos do ocorrido.

Estes, segundo a mesma fonte da Proteção Civil, estenderam-se a povoações do norte e nordeste do concelho da Figueira da Foz (como Quiaios ou Ferreira-a-Nova), Tocha (Cantanhede) e Bunhosa e Arazede (Montemor-o-Velho), entre outros locais.

Contactado pela Lusa, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) admitiu ter recebido vários telefonemas, nomeadamente de corporações de bombeiros, a reportar o sucedido, esclarecendo, no entanto, que as estações da rede sismológica do continente – que para além de sismos, conseguem, por vezes, identificar eventos não tectónicos não registaram nada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 27 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Papa Francisco

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a r(...)

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há muito o limite tolerável" com ministra da Saúde

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há (...)

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação deve ser um crime público, diz Rui Pereira

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação (...)