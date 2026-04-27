PJ deteve pai suspeito de abusar sexualmente de filha menor em Ovar

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem, de 31 anos, residente em Ovar, no distrito de Aveiro, suspeito de ter abusado sexualmente de uma filha menor.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito foi detido pela presumível autoria de crimes de abuso sexual de crianças, agravados, ocorridos, pelos menos desde 2024 até à presente data, em Ovar.

"A vítima, atualmente com 12 anos, foi abusada na casa de morada de família, pelo próprio pai, aproveitando este os momentos em que os dois se encontravam sozinhos", refere a mesma nota.

Segundo a Judiciária, os abusos só terminaram quando a menor, apesar de ameaçada e coagida no sentido de nunca revelar os atos a que vinha sendo submetida, confidenciou as agressões em meio escolar.

A PJ refere ainda que o detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.