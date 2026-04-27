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Polícias acusados de tortura e violação em esquadra de Lisboa vão a julgamento

27 abr, 2026 - 11:03 • Lusa

Na leitura da decisão instrutória, a juíza considerou que a acusação tem "indícios suficientes".

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O Tribunal Central de Instrução Criminal mandou esta segunda-feira para julgamento os dois agentes da PSP acusados em janeiro pelo Ministério Público de crimes de tortura e violação contra detidos na esquadra do Rato, em Lisboa.

Na leitura da decisão instrutória, a juíza considerou que a acusação tem "indícios suficientes" de que os polícias cometeram os crimes de que estão acusados pelo Ministério Público e que existe uma "séria probabilidade" de serem condenados no final do julgamento.

O principal arguido, de 22 anos, responde por 29 crimes - incluindo seis de tortura, cinco de violação, uma das quais consumada, e sete de abuso de poder - e o outro, de 26 anos, por sete crimes, entre os quais três de abuso de poder e dois de tortura.

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