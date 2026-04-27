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Queda de grua provoca um morto em Coimbra
27 abr, 2026 - 16:14 • Lusa
Acidente na localidade de Eiras provocou ainda um ferido grave.
Um trabalhador de 51 anos morreu esta segunda-feira ao início da tarde no concelho de Coimbra, na sequência da queda de uma grua, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Coimbra de Emergência e Proteção Civil.
Segundo a mesma fonte, o alerta para a queda de uma grua na rua das Chaves, em Eiras, nos arredores da cidade de Coimbra, foi dado cerca das 14h00.
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Além de uma vítima mortal, cujo óbito foi atestado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), há ainda a registar um ferido grave, de 28 anos.
Fonte da Proteção Civil Municipal adiantou à agência Lusa que, por causas ainda desconhecidas, uma grua fixa numa obra de fundações tombou e a ponta atingiu os dois trabalhadores no solo.
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