Relação mantém em preventiva ex-adjunto de ministra indiciado por abuso de menores

O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu manter em prisão preventiva o ex-adjunto da antiga ministra da Justiça Catarina Sarmento e Castro acusado de crimes de pornografia e abuso de menores. A decisão, dos desembargadores Francisco Henriques, Cristina Almeida e Sousa e Sofia Rodrigues, tomada a 08 de abril, avançada por vários meios de comunicação social, nega a pretensão de Paulo Abreu dos Santos de ser colocado em prisão domiciliária. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O arguido está indiciado por 576 crimes qualificados de pornografia de menores, quatro dos quais de produção própria, e dois crimes de abuso sexual de crianças, depois de uma investigação com origem nos Estados Unidos o ter sinalizado como participante em grupos de partilha de vídeos de abuso de menores, que levaram a uma operação da Polícia Judiciária que apreendeu telemóveis com centenas de ficheiros com abusos de menores. "O perigo de continuação da atividade criminosa é premente. Foi afirmação do próprio recorrente que o seu companheiro o ameaçou de denúncia às autoridades policiais caso não se desfizesse dos ficheiros pornográficos. Esta atitude demonstra uma grande adição a esse tipo de conteúdos, da qual não será fácil de evitar a repetição de comportamentos similares. Nem mesmo através de tratamento psicológico ou psiquiátrico -- como pretende fazer crer o recorrente", lê-se no acórdão.

A argumentação dos desembargadores nega um pedido do arguido, que propõe passar a prisão domiciliária com vigilância eletrónica ficando impedido de aceder à internet e redes sociais e iniciar um processo de terapia, que seria uma "oportunidade para combater (...) traumas (...) e (...) fantasmas". Sublinhando ter sido sempre cooperante com as autoridades e com as buscas e diligências do processo, Paulo Abreu dos Santos manifesta vergonha e arrependimento em relação à matéria do processo, uma "fase negra da sua vida", e alega não ter tido com os vídeos que produziu "nenhuma intenção sexual de atacar, de ser um predador". Segundo a defesa de Paulo Abreu dos Santos, "o arguido requereu tratamento psicológico no sentido de 'repor' as competências sociais" que o Ministério Público alega não existirem de forma a permitir que a medida de coação seja alterada. A defesa contrapôs que "se está em causa um comportamento perigoso, por o arguido não deter competências sociais, (...) a medida de coação prisão preventiva não é a adequada para a reposição dessas competências e para que ganhe as capacidades de integridade, responsabilidade e de interesse pelo outro".