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Trabalhadores da distribuição fazem greve no 1.º de Maio

27 abr, 2026 - 11:26 • João Malheiro

Greve abrange trabalhadores de empresas da APED e pode afetar fornecimento de supermercados.

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O O Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços (SITESE) convocou uma greve de 24 horas para o 1. de Maio.

A convocatória abrange trabalhadores de empresas filiadas na Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED). Tratam-se de 220 empresas, 60 das quais do retalho alimentar.

A greve terá início às 00h00 e só terminará às 24h00 e poderá afetar seriamente o fornecimento dos supermercados.

Segundo o "Jornal de Negócios", a greve convocada para o Dia do Trabalhador defende "a defesa do trabalho digno, a necessidade de aumento dos salários, a proteção dos direitos dos trabalhadores e a conciliação entre a vida profissional e familiar".

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