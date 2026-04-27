- Noticiário das 14h
- 27 abr, 2026
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Trabalhadores da distribuição fazem greve no 1.º de Maio
27 abr, 2026 - 11:26 • João Malheiro
Greve abrange trabalhadores de empresas da APED e pode afetar fornecimento de supermercados.
O O Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços (SITESE) convocou uma greve de 24 horas para o 1. de Maio.
A convocatória abrange trabalhadores de empresas filiadas na Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED). Tratam-se de 220 empresas, 60 das quais do retalho alimentar.
A greve terá início às 00h00 e só terminará às 24h00 e poderá afetar seriamente o fornecimento dos supermercados.
Segundo o "Jornal de Negócios", a greve convocada para o Dia do Trabalhador defende "a defesa do trabalho digno, a necessidade de aumento dos salários, a proteção dos direitos dos trabalhadores e a conciliação entre a vida profissional e familiar".
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