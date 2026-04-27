Uso de ecrãs nas escolas. Quando é que a DGS se pronuncia?

Movimento “Menos Ecrãs, Mais Vida” pede à Direção Geral da Saúde (DGS) que tome posição urgente sobre o uso de ecrãs por parte de crianças e jovens.

O pedido segue esta segunda-feira por carta, a que a Renascença teve acesso, um ano depois de uma primeira missiva ter ficado sem resposta.

Este movimento de pais lamenta o silêncio e sublinha que “compete à DGS elaborar recomendações para a população e orientações para as escolas.”

Na carta, alerta que “o uso excessivo de ecrãs e o vulgarizado (e aceite) acesso de crianças a smartphones e redes sociais é um evidente problema de saúde pública nos dias de hoje”, acrescentando que “é essencial e urgente uma tomada de posição da DGS", porque “o tema carece de recomendações médicas”.

“Como é que este assunto continua a ser negligenciado pela DGS?”, questiona Catarina Prado e Castro

Em declarações à Renascença, Catarina Prado e Castro, a porta-voz do movimento, diz que, nas escolas, há duas questões, “os smartphones e os manuais digitais. "Nós gostaríamos de ter uma tomada de posição da DGS”, pede. Catarina Prado e Castro admite não perceber “como é que este assunto continua a ser negligenciado pela DGS”, defendendo que “é fundamental o envolvimento desta entidade”. A missiva serve, por isso mesmo, também para saber “quando é que haverá uma posição”.

Na carta elabora para a DGS seguem, igualmente, exemplos de campanhas feitas em Espanha e no Reino Unido.



Numa altura em que o movimento “Menos Ecrãs, Mais Vida” se bate pelo alargamento da proibição de smartphones até ao 9º ano do Ensino Básico, Catarina Prado e Castro defende que seria fundamental a DGS “fazer recomendações" o que "poderá ajudar o Ministério da Educação a tomar decisões relativamente às escolas”, onde os smartphones estão proibidos até ao 6º ano.

Este movimento de pais também sugere que a DGS faça campanhas de sensibilização “para consciencializar as pessoas, porque há um uso excessivo de ecrãs e é preciso que a população entenda que existem riscos”.