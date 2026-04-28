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Licenciados que trabalham na restauração têm perdas salariais acima dos 30%

28 abr, 2026 - 01:01 • Catarina Magalhães

Entre 2010 e 2021, verificou-se que 15% dos trabalhadores possuiam mais qualificações do que as exigidas para o cargo que estavam a desempenhar.

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Com uma mão na bandeja e outra na calculadora. Segundo um estudo que analisou o mercado de trabalho entre 2010 e 2021, trabalhadores licenciados têm, em média, salários 25% abaixo do que teriam num emprego ajustado ao que estudaram, avançou o jornal "Público" na segunda-feira.

Quem dedicou anos na faculdade e ronda à volta de pratos e menus na área da restauração, poucas opções viam para além das perdas salariais acima dos 32%.

A "sobreeducação" acontece quando o nível de escolaridade é superior ao necessário para um certo trabalho e está associado a "penalizações salariais elevadas e persistentes", lê-se no documento do Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas (Planapp).

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Entre 2010 e 2021, verificou-se que 15% dos trabalhadores possuiam mais qualificações do que as exigidas para o cargo que estavam a desempenhar.

Isto pode conduzir a um "'desvio' de talento", algo que acaba por se tornar negativo para o empregado e para a economia.

"A economia sacrifica oportunidades de expansão de setores de elevado valor acrescentado, onde os licenciados tenderiam a criar e a apropriar-se de maior valor a prazo (através de ganhos de produtividade e de salários)", esclarece o estudo.

Para além do setor de restauração, as situações mais penosas aconteceram também a mulheres em idades avançadas (-30%), a trabalhadores estrangeiros (-30%), a atividades de apoio social (-28%), a comércio ou retalho (-26%).

Também é indicado o "fenómeno da sobreeducação" para quem é licenciado e trabalha no setor da educação, serviços sociais ou pessoais, entre os 24% a 26% a menos.

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