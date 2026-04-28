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Mais de três mil crianças viviam em situação de sem-abrigo em 2024

28 abr, 2026 - 09:58 • João Malheiro

Números incluem crianças a viverem em "tendas, barracas ou habitações muito degradadas, sem condições de saneamento básico asseguradas e que, por essa razão, requerem soluções urgentes, definitivas e de carácter prolongado".

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Mais de três mil crianças viviam em situação de sem-abrigo ou em situação de privação habitacional grave, em 2024, em Portugal.

Os dados do segundo relatório intercalar da Garantia para a Infância enviado à Comissão Europeia, citados pelo "Público", apontam que 3.036 crianças encontravam-se nesta situação.

Os números incluem crianças a viverem em "tendas, barracas ou habitações muito degradadas, sem condições de saneamento básico asseguradas e que, por essa razão, requerem soluções urgentes, definitivas e de carácter prolongado".

Iniciativa do Conselho da União Europeia, em 2021 foi criada uma coordenação nacional Garantia Nacional para cumprir os objetivos europeus. No ano seguinte, foi criada uma prestação social com este nome para complementar o abono de família que chega atualmente a 74 mil crianças.

Em 2025, 82% dos municípios do país indicavam que as respostas existentes asseguram que não haja crianças em situação de sem-abrigo. Já 19% apontava que as respostas nem sempre são as mais adequadas para os mais novos.

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