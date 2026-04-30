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Atrasos nos túneis e inverno põem Linha Rubi do Metro do Porto em estado crítico no PRR
30 abr, 2026 - 14:44 • Lusa
Atrasos nas obras e condições meteorológicas adversas colocam projeto da Linha Rubi em risco de cumprir metas do PRR, com financiamento reduzido e conclusão adiada para 2028, segundo a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR.
Atrasos nas escavações dos túneis e um inverno rigoroso colocaram a empreitada da Linha Rubi do Metro do Porto em estado crítico quanto à execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), financiador do projeto, foi divulgado esta quinta-feira.
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