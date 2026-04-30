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Colisão entre ligeiro e motociclo faz um morto em Torre de Moncorvo
30 abr, 2026 - 17:45 • Lusa
Acidente aconteceu na Estrada Nacional 102. Vítima é um motociclista de 38 anos.
Uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo na Estrada Nacional (EN102), no concelho de Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, provocou esta quinta-feira uma vítima mortal, disse à Lusa fonte oficial da GNR.
"Trata-se de uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo na EN102, junto à Quinta da Terrinha", avançou a mesma fonte.
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Fonte do Comando Sub-Regional do Douro avançou que se tratou de uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo que provocou uma vítima mortal, um homem de 38 anos (condutor do motociclo), e um ferido leve, uma mulher de 48 anos (condutora do ligeiro), que foi transportada para o Hospital de Bragança.
Pelas 15h00, a EN 102 estava cortada ao trânsito no local e, pelas 16h30, a estrada foi reaberta para circulação alternada.
No local estiveram 27 operacionais apoiados por seis veículos e o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com base em Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança.
O alerta foi dado às 14h07.
A GNR tomou conta da ocorrência.
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