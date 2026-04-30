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Como construir uma escola plural onde todos aprendem juntos?
30 abr, 2026 - 14:40 • Fátima Casanova
Evento nacional destaca inovações educativas centradas na diversidade cultural e inclusão, lideradas por professores de 15 agrupamentos escolares Trata-se de uma iniciativa da Fundação Aga Khan para dar visibilidade aos projetos de inclusão que mobilizaram mais de 19 mil alunos.
A Fundação Aga Khan Portugal está a dar a conhecer projetos transformadores que foram desenvolvidos em 15 agrupamentos de escolas, representando mais de 90 escolas dos distritos de Lisboa, Porto, Leiria e Santarém, no âmbito do Programa “Escolas 2030”, que a Fundação desenvolve em Portugal desde 2021.
Em declarações à Renascença, Filipe Martins, gestor de Educação da Fundação Aga Khan, explica que “este programa tem como objetivo apoiar as escolas e os professores, em particular, a desenvolverem iniciativas de base local para responder aos desafios educativos que enfrentam”.
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Numa altura em que os alunos imigrantes já são em número significativo — quase um em cada seis alunos em Portugal é estrangeiro —, a Fundação lançou o desafio às escolas participantes para desenvolverem projetos de “cariz inovador, criativo e de investigação”, diz Filipe Martins, que explica que os professores foram convidados, ao longo do último ano letivo, a “compreender o problema de forma empática, a partir do ponto de vista dos alunos”, para depois “tentarem resgatar a perspetiva dos alunos sobre o problema”, que estava relacionado com a diversidade e o pluralismo nas escolas.
Nesta quinta-feira, no Centro Ismaili, em Lisboa, decorre o Showcase Nacional Escolas 2030, que pretende ser um palco dos projetos inovadores criados por mais de mil professores e que tiveram impacto em mais de 19 mil alunos do pré-escolar e do ensino básico.
É também uma forma de amplificar os resultados do programa e inspirar políticas públicas.
O evento de Showcase Nacional está a dar a conhecer projetos como:
- Geras. Aprendizagens ao Ar Livre (AE Algueirão) - Iniciado em 2022, o projeto promove aprendizagens ao ar livre que valorizam diferentes formas de participação, relação com a natureza e pertença à escola, tendo também contribuído para integrar o pluralismo na revisão do regulamento interno do Agrupamento.
- L3i. Laboratório de Inovação, Inclusão e Interculturalidade (AE Marinha Grande Poente) - O agrupamento criou uma equipa com tempos letivos dedicados ao desenvolvimento de uma caixa de materiais que apoia professores na promoção da inclusão, da interculturalidade e do pensamento crítico, reforçando uma abordagem ao ensino mais atenta à diversidade dos alunos.
- ELO. Espaço(s), Laço(s), Oportunidade(s) (AE Piscinas Olivais, Lisboa) - Desde 2024, o projeto aposta na criação de espaços lúdicos nos recreios, com jogos interculturais e dinâmicas de mentoria, promovendo o conhecimento mútuo entre alunos e uma vivência mais plural na comunidade escolar.
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