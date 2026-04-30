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Proteção Civil
Fogo em prédio no centro da Amadora faz 11 feridos
30 abr, 2026 - 13:41 • Ana Catarina André , Daniela Espírito Santo com Lusa
Todo o prédio, que tem 16 andares, foi evacuado. No local, foram assistidas onze vítimas por inalação de fumo. Cinco tiveram de ser transportadas para o hospital.
Um incêndio deflagrou esta quinta-feira no 13.º andar de um prédio na Venteira, no centro da Amadora, distrito de Lisboa, causando sete feridos.
Ao que a Renascença apurou junto de fonte do sub Comando Regional de Lisboa da Proteção Civil, pelo menos 11 pessoas tiveram de ser assistidas, sobretudo por inalação de fumo. Cinco acabaram mesmo por ser transportadas para o hospital mais próximo.
Segundo fonte do Sub-comando regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa, citado pela Agência Lusa, o fogo, para o qual foi dado alerta às 12h16, foi dominado cerca de uma hora depois.
Todo o prédio, que tem 16 andares, foi evacuado. No entanto, o incidente já estará em fase de resolução.
Estão, neste momento, mobilizados 46 operacionais, entre os quais bombeiros, autoridade policial e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), apoiados por 18 veículos.
[Notícia atualizada às 14h01 de 30 de abril de 2026 para acrescentar mais detalhes]
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