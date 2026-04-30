Funicular da Graça retoma viagens

Sete meses depois, está tudo a postos. “Está tudo em conformidade com aquilo que é absolutamente obrigatório para reconstruir a confiança na utilização dos serviços”, assegura Rui Lopo, presidente da Carris, depois de ter subido à Graça e regressado à Mouraria através do Funicular da Graça, que hoje retomou a circulação. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Para já, o funicular vai funcionar todos os dias, das nove da manhã às cinco da tarde. Mas, nas próximas semanas, “vamos aumentar o horário e a frequência, na exata medida em que seja necessário transportar mais gente”. Das nove às cinco é mais do que suficiente, acredita António Luís. De bengala na mão, com medo de se desequilibrar e com dificuldades de locomoção, conseguiu ser o primeiro a fazer a viagem inaugural no funicular. “É bom. Das nove às cinco é bom. Também, à tarde, o que é que os velhotes vão fazer?”, questionava este idoso, do alto dos seus 84 anos, que há meses não subia à Graça.

“O funicular faz falta, muita mesmo. Sem ele não vinha”, porque tinha de apanhar o elétrico para as Portas do Sol e depois outro para a Graça. Agora, é “um tirinho”, acrescentou. Quanto aos ascensores da Bica e do Lavra, também encerrados aquando do acidente com o elevador da Glória, ainda vai demorar até retomarem o seu funcionamento. A Comissão Técnica Independente ainda está a trabalhar. “Estão a avaliar, do ponto de vista técnico, tal como fizeram para o funicular da Graça, que condições têm de ser revistas para depois se poderem pronunciar”, explica o presidente da Carris, sublinhando a diferença em relação ao funicular da Graça, que permitiu a sua reabertura.

“É um equipamento que tem dois anos, do ponto de vista da construção. Os outros têm cem. É mais complexo validar que um equipamento histórico, que faz parte do nosso património, tem todas as condições de segurança para entrar em funcionamento”, adianta Rui Lopo. A segurança, ou o receio da sua falta, é o que afasta Joaquina Aragão do funicular da Graça, onde nunca andou.