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Inundação na estação ferroviária da Trofa obriga a transbordo rodoviário
30 abr, 2026 - 16:47 • Lusa
Está a ser feito transbordo rodoviário entre as estações da Trofa e Lousado.
A circulação de passageiros na estação ferroviária da Trofa, na linha do Minho, está condicionada devido a uma inundação, revelou hoje à Lusa fonte da Comboios de Portugal (CP).
Segundo a CP, está a ser feito transbordo rodoviário entre as estações da Trofa e Lousado, no concelho de Vila Nova de Famalicão, para garantir a continuação das viagens aos passageiros.
Fonte das Infraestruturas de Portugal (IP) revelou à Lusa que o condicionamento está em curso desde as 14h45 e deverá manter-se até às 17h00.
A mesma fonte afirmou desconhecer o que causou a inundação.
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