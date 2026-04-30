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Braço de Prata
Jovem de 22 anos morre colhida por comboio em Lisboa
30 abr, 2026 - 18:16 • Lusa
Atropelamento aconteceu na estação ferroviária de Braço de Prata.
Uma jovem de 22 anos foi colhida esta quinta-feira mortalmente por um comboio na estação ferroviária de Braço de Prata, em Lisboa, tendo a circulação estado condicionada até às 17h00, disse à Lusa fontes dos Sapadores Bombeiros e da IP.
Segundo a mesma fonte, o alerta para este atropelamento ferroviário, cujas causas são desconhecidas, foi dado às 15h48.
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No local estiveram 15 operacionais e quatro veículos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.
Na sequência deste incidente, a circulação esteve cortada nas linhas 1 e 2, tendo a situação ficado normalizada a partir das 17h00, adiantou à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).
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